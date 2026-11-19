Россия намерена укреплять экономические связи с другими странами, сохраняя возможности для развития внутреннего рынка. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.

Президент подчеркнул, что страна не собирается закрываться от внешнего мира. По его словам, открытость международному сотрудничеству должна сочетаться с укреплением экономической самостоятельности и расширением собственных возможностей.