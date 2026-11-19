Путин: Россия сохранит открытость миру и продолжит укреплять экономику
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Россия намерена укреплять экономические связи с другими странами, сохраняя возможности для развития внутреннего рынка. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Президент подчеркнул, что страна не собирается закрываться от внешнего мира. По его словам, открытость международному сотрудничеству должна сочетаться с укреплением экономической самостоятельности и расширением собственных возможностей.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает проект итоговой декларации саммита АТЭС. Глава государства рассчитывает, что форум поможет сохранить пространство для экономического сотрудничества в условиях растущей фрагментации мировой экономики. Президент считает, что АТЭС должен стать площадкой для сближения экономик и выработки общих решений.