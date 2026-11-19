Россия намерена усиливать своё присутствие на сухопутном маршруте в Крым через Запорожскую и Херсонскую области. Об этом Владимир Путин заявил журналистам в Шэньчжэне после саммита АТЭС.

«Мы создали такую возможность, двигаться по суше, по Запорожской и по Херсонской области, и мы будем только усиливать там свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту», — подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что представители Киева неоднократно говорили о намерении уничтожить Крымский мост. Именно поэтому, пояснил Путин, Москва изначально стремилась обеспечить автомобильное сообщение между полуостровом и остальной территорией России по суше.

Заявление прозвучало на фоне серии атак на Крымский мост, которые произошли 16, 17 и 19 ноября. В результате ударов были повреждены конструкции транспортного перехода, что привело к ограничениям автомобильного и железнодорожного движения.

Ранее Life.ru сообщал, что новая атака на Крымский мост сорвала возобновление автобусных рейсов. С 19 ноября планировалось восстановить сообщение между Крымом, российскими регионами и Белоруссией по комбинированной схеме с пересадками на поезда. Однако после очередного удара запуск перевозок пришлось отложить.

Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал предварительные сроки восстановления отдельных элементов Крымского моста. По его словам, некоторые конструкции могут вновь запустить в течение одного-двух месяцев. Остальные сроки будут зависеть от выбранных вариантов ремонта и состояния повреждённых участков.