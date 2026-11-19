Россия вносит весомый вклад в материальное благополучие Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Глава государства подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью региона и участвует в его развитии.