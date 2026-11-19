Путин: Россия вносит весомый вклад в процветание АТР
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Россия вносит весомый вклад в материальное благополучие Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Глава государства подчеркнул, что Россия является неотъемлемой частью региона и участвует в его развитии.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия реализует более 80 крупных проектов сотрудничества со странами АТЭС. Владимир Путин отметил масштаб совместной работы с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти проекты охватывают различные направления взаимодействия и отражают практическую составляющую партнёрства России со странами АТР.