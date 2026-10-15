Путин: Россия вошла в топ-20 крупнейших экспортёров продовольствия в мире

Россия закрепилась в двадцатке крупнейших мировых экспортёров продовольствия, увеличив поставки за рубеж в 2,5 раза за последнее десятилетие. Таких результатов удалось добиться благодаря развитию отечественного агропромышленного комплекса, заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

Глава государства обратил внимание на заметное укрепление позиций российских производителей на международных рынках. По его словам, за десять лет стране удалось значительно расширить продовольственный экспорт и войти в число ведущих поставщиков продуктов питания.

«В общем, здесь много сделано», — отметил президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин высоко оценил вклад российских аграриев в укрепление позиций страны на мировом рынке. Поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, президент подчеркнул, что благодаря их труду Россия прочно удерживает место среди ведущих производителей аграрной продукции.