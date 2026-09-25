Путин: Россия восстановила ущерб от ударов Украины по НПЗ и судам

Россия понесла определённые потери из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и судам в Чёрном море, однако смогла восстановить утраченное. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, с лета ВСУ начали наносить удары по российским НПЗ, а в июне объявили о начале 40-дневной операции.

«Ну, это привело к определённым потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов — и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это всё восстановили», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, по оценке российской стороны, именно Украина первой начала наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ и торговым судам в Чёрном море.

Ранее Путин сообщал, что ремонт повреждённых в результате атак российских НПЗ практически завершён. На начало сентября, по его словам, оставалось восстановить около 10% пострадавших мощностей.