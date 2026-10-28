Путин: Российский бизнес в Африке не занимается эксплуатацией природных ресурсов

Российские компании не занимаются «хищнической эксплуатацией» природных ресурсов Африки, а помогают развивать переработку добытого сырья непосредственно на континенте. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

По словам главы государства, такой подход позволяет создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления в бюджеты африканских государств. Он противопоставил эту модель сотрудничества неоколониальной эксплуатации ресурсов.

«При этом наш бизнес не занимается хищнической, неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивает переработку сырья на месте», — подчеркнул Путин.

Президент назвал добычу и переработку полезных ископаемых одним из ключевых направлений российско-африканского партнёрства. Для многих государств континента эта отрасль имеет жизненно важное значение, поскольку обеспечивает существенную часть бюджетных доходов.

Путин также обратил внимание на многолетний опыт работы российских компаний в Африке. По его словам, предприятия продолжают сотрудничество с местными партнёрами и реализуют целый ряд крупных проектов в сырьевом секторе.

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о готовности России расширить экспорт агропродукции в страны Африки. На текущий момент зерно и удобрения из РФ получают 40 государств на континенте.