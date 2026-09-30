Путин: Российский народ не сломить и не запугать никому

Российский народ невозможно сломить или запугать, заявил президент Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства связал эти слова со стойкостью избирателей Донбасса и Новороссии, которые пришли на участки, несмотря на обстрелы и угрозы, и подтвердили свой исторический выбор.

«И вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому», — сказал Путин.

Глава государства назвал символичным, что депутаты от четырёх регионов впервые приступают к работе в Госдуме именно 30 сентября, в день воссоединения с Россией. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Государственную думу, где проходит первое заседание нижней палаты парламента девятого созыва. Главу государства встретили долгими аплодисментами.