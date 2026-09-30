Путин с трибуны ГД поприветствовал депутатов от новых регионов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал депутатов Госдумы от новых регионов, которые впервые вошли в состав нижней палаты парламента. Заявление главы государства прозвучало в ходе выступления на первом заседании девятого созыва. По словам российского лидера, символично, что они приступают к работе именно сегодня, 30 сентября.
«Символично, что в День воссоединения [новых регионов с Россией] к работе Государственной думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших коллег», — сказал президент.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Госдуму для выступления на первом заседании депутатов нового созыва. Начиная речь, глава государства обратился к ним с поздравлением.
Больше новостей о работе парламента, законах и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.