Путин с трибуны ГД поприветствовал депутатов от новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал депутатов Госдумы от новых регионов, которые впервые вошли в состав нижней палаты парламента. Заявление главы государства прозвучало в ходе выступления на первом заседании девятого созыва. По словам российского лидера, символично, что они приступают к работе именно сегодня, 30 сентября.

«Символично, что в День воссоединения [новых регионов с Россией] к работе Государственной думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших коллег», — сказал президент.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Госдуму для выступления на первом заседании депутатов нового созыва. Начиная речь, глава государства обратился к ним с поздравлением.