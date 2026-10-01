Путин: Швейцария утратила привлекательность как мировой банковский центр
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Швейцария в одночасье перестала быть столь привлекательным центром мировой банковской системы после ослабления банковской тайны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».
По словам Путина, дело не в размерах государства, а в способности его руководства проводить независимую политику и учитывать интересы собственных граждан.
«Взяли, под давлением извне, лишили Швейцарию одного из главных своих преимуществ в мировой финансовой системе. По сути, ликвидировали банковскую тайну. Ну и всё», — сказал президент.
Путин также связал изменение положения страны с её внешнеполитическим курсом. По его мнению, государство, которое придерживается нейтрального статуса, должно было бы оставаться в стороне от санкций против России.
«Что Швейцария от этого получила? Да ничего. Ничего, просто утратила свой статус, и всё», — добавил глава государства.
Тема швейцарского нейтралитета вновь оказалась в центре внимания в конце сентября. На референдуме жители страны не поддержали инициативу, предполагавшую более жёсткое закрепление принципа нейтралитета. После голосования глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его итоги не означают отказа от этого статуса и страна намерена сохранять его в будущем. При этом Берн продолжает присоединяться к ограничениям Евросоюза против Москвы: в августе Швейцария поддержала ряд мер из 20-го пакета санкций ЕС.
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