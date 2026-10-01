Путин: Швейцария утратила привлекательность как мировой банковский центр

Швейцария в одночасье перестала быть столь привлекательным центром мировой банковской системы после ослабления банковской тайны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам Путина, дело не в размерах государства, а в способности его руководства проводить независимую политику и учитывать интересы собственных граждан.

«Взяли, под давлением извне, лишили Швейцарию одного из главных своих преимуществ в мировой финансовой системе. По сути, ликвидировали банковскую тайну. Ну и всё», — сказал президент.

Путин также связал изменение положения страны с её внешнеполитическим курсом. По его мнению, государство, которое придерживается нейтрального статуса, должно было бы оставаться в стороне от санкций против России.

«Что Швейцария от этого получила? Да ничего. Ничего, просто утратила свой статус, и всё», — добавил глава государства.