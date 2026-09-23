Путин соберёт правительство на совещание о «Честном знаке» и сером рынке

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведёт совещание с правительством по использованию системы «Честный знак» для обеления экономики. О планах президента РФ рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент проведёт в середине дня совещание с членами правительства РФ. В качестве профильной темы рассмотрят вопрос об использовании системы «Честный знак» для обеления экономики», — сообщил представитель Кремля.

В закрытой части совещания выступят вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алёшин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Путин также обсудит с кабмином текущие вопросы. Остальные встречи и совещания в графике президента будут носить внутренний характер, уточнил Песков.

Система «Честный знак» позволяет отслеживать движение маркированных товаров от производства или ввоза в страну до продажи. В 2026 году обязательную маркировку распространили, в частности, на смартфоны, ноутбуки, часть стройматериалов и кондитерских изделий.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 мая маркировка стала обязательной для ряда видов радиоэлектроники, а покупатели получили возможность проверять легальность товара через приложение «Честный знак».