Атомная подводная лодка «Пермь» в ближайшее время пополнит состав Тихоокеанского флота России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, новый атомный крейсер заступит на боевую вахту и будет обеспечивать безопасность морских рубежей страны, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота. Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин сообщал, что до 2030 года в состав Военно-морского флота России должны войти четыре атомные подводные лодки проекта «Ясень-М». Эти субмарины способны нести современные крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые «Цирконы». Атомный крейсер «Пермь» относится к этому проекту.

Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Северодвинск (Архангельская область). Президент принял участие в в подъёме флага на АПЛ «Пермь». Также он встретится с губернатором региона Александром Цыбульским и проведёт совещание о развитии группировки многоцелевых АПЛ.