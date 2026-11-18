Объём взаимной торговли России и Китая по итогам 2026 года должен продемонстрировать хорошие темпы роста. Такой прогноз президент РФ Владимир Путин озвучил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, проходящих на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышал отметку 200 миллиардов [долларов]. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована ещё раз, но наоборот, больше того — покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота», — отметил Путин.