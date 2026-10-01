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Опубликовано 1 октября, 19:56

Путин сравнил потенциалы России и НАТО и назвал главное преимущество Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия располагает средствами поражения, аналогов которым сейчас нет у других государств. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Глава государства рассуждал о сценарии прямого нападения стран НАТО. В таком случае потенциальный противник, по его словам, будет примерно вдвое превосходить Россию по численности, экономическому и военному потенциалу.

«Да у нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они: дело в том, что в средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества», — отметил он.

Путин отдельно напомнил, что Франция и Великобритания обладают ядерным оружием. Россия, подчеркнул он, учитывает этот фактор и понимает масштабы потенциальной угрозы. При этом президент заявил, что некоторых средств, которыми располагает Москва, сегодня нет ни у одной другой страны.

«Мы против любой агрессии»: Путин назвал условие для свободного прохода через Ормуз
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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не намерена нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Однако столкнувшись с агрессией, страна будет вынуждена отвечать. Путин также отметил, что жителям европейских стран важно видеть разницу между позицией России и курсом, которого придерживается нынешнее политическое руководство ряда государств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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