За девять месяцев 2026 года Таиланд посетили 1,3 миллиона российских туристов. Такую цифру президент России Владимир Путин озвучил на встрече с премьер-министром королевства Анутхином Чанвиракуном на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Глава государства подчеркнул, что туристические поездки остаются одним из важных направлений сотрудничества двух стран.

«Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 году почти два миллиона россиян посетили с туристическими целями Таиланд. За девять месяцев текущего года — уже 1,3 миллиона человек», — заявил Путин.

На встрече Путин также обратил внимание на развитие торгово-экономических связей. По его словам, за первые восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Таиландом вырос на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москва заинтересована в расширении сотрудничества в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и инвестициях.

Отдельно российский лидер затронул гуманитарные контакты. В 2026–2027 учебном году для граждан Таиланда выделено 50 государственных стипендий на обучение в России, где сейчас получают образование около 109 тайских студентов.