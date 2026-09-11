Путин: Товарооборот между РФ и Египтом растёт и становится лучше по структуре

Товарооборот между РФ и Египтом растёт и становится всё лучше по структуре. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с лидером африканского государства Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Растёт товарооборот, причем всё лучше и лучше становится и по структуре», — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин встретился с Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Инициатива о проведении контактов была высказана именно с египетской стороны. При этом в Кремле не раз называли эту страны одним из ключевых партнёров Москвы в регионе и Африке в целом.