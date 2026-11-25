Товарооборот между Россией и Казахстаном продолжает расти и уже приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. Сейчас его объём составляет около $28 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер отметил положительную динамику взаимной торговли и выразил уверенность в дальнейшем увеличении её объёмов.

«Товарооборот у нас растёт и хорошими темпами, уже продвигается где-то к $30 млрд, где-то $28, по-моему, с небольшим», — сказал Путин.

Россия и Казахстан развивают торгово-экономическое сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, страны взаимодействуют в промышленности, энергетике и транспортной сфере.