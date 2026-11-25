Путин: Товарооборот России и Казахстана приближается к $30 млрд
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Товарооборот между Россией и Казахстаном продолжает расти и уже приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. Сейчас его объём составляет около $28 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.
Российский лидер отметил положительную динамику взаимной торговли и выразил уверенность в дальнейшем увеличении её объёмов.
«Товарооборот у нас растёт и хорошими темпами, уже продвигается где-то к $30 млрд, где-то $28, по-моему, с небольшим», — сказал Путин.
Россия и Казахстан развивают торгово-экономическое сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, страны взаимодействуют в промышленности, энергетике и транспортной сфере.
Ранее Life.ru писал, что встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым состоялась 25 ноября в Кремле. Одной из тем общения глав государств стали итоги трёхсторонних переговоров России, Китая и США в Шэньчжэне. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что Путин проинформирует казахстанского коллегу об итогах встречи с лидерами КНР и США. По словам представителя Кремля, такая тема могла быть затронута в ходе общения президентов.