Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% в 2025 году
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии.
«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма.
«В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям», — отметил российский лидер.
Напомним, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, продолжив серию двусторонних контактов. Они встречались летом 2026 года в Казани на саммите Россия — АСЕАН, а до этого малайзийский премьер приезжал в Москву с официальным визитом и участвовал в ВЭФ-2024.
Главные события международной дипломатии и встречи мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.