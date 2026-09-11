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Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:38

Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% в 2025 году

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии.

«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма.

«В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям», — отметил российский лидер.

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Напомним, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, продолжив серию двусторонних контактов. Они встречались летом 2026 года в Казани на саммите Россия — АСЕАН, а до этого малайзийский премьер приезжал в Москву с официальным визитом и участвовал в ВЭФ-2024.

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Анастасия Никонорова
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