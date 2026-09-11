Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% в 2025 году

Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии.

«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва придаёт большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма.

«В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям», — отметил российский лидер.

Напомним, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, продолжив серию двусторонних контактов. Они встречались летом 2026 года в Казани на саммите Россия — АСЕАН, а до этого малайзийский премьер приезжал в Москву с официальным визитом и участвовал в ВЭФ-2024.