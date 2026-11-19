Президент России Владимир Путин предложил обсудить энергетическую и продовольственную безопасность на трёхсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. С соответствующей инициативой российский лидер выступил в начале переговоров в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

«Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую», — заявил Путин.

Таким образом, российский президент предложил включить в повестку переговоров вопросы развития экономического взаимодействия, обеспечения стабильных поставок продовольствия и энергетической безопасности.

Трёхсторонняя встреча проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Руководители России, Китая и США впервые проводят отдельные переговоры в таком формате.

Помимо экономической тематики, участники встречи намерены рассмотреть вопросы международной безопасности и региональных конфликтов. Конкретные договорённости по энергетике и продовольственной безопасности пока не объявлены.