Путин, Трамп и Си обсудят энергетическую и продовольственную безопасность
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Президент России Владимир Путин предложил обсудить энергетическую и продовольственную безопасность на трёхсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. С соответствующей инициативой российский лидер выступил в начале переговоров в китайском Шэньчжэне 19 ноября.
«Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую», — заявил Путин.
Таким образом, российский президент предложил включить в повестку переговоров вопросы развития экономического взаимодействия, обеспечения стабильных поставок продовольствия и энергетической безопасности.
Трёхсторонняя встреча проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Руководители России, Китая и США впервые проводят отдельные переговоры в таком формате.
Помимо экономической тематики, участники встречи намерены рассмотреть вопросы международной безопасности и региональных конфликтов. Конкретные договорённости по энергетике и продовольственной безопасности пока не объявлены.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке трёхсторонних переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне, а также об основных вопросах, которые могут войти в повестку встречи.
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