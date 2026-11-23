Количество судебных дел по взысканию налоговой задолженности с россиян сократилось почти в 32 раза — с 3,8 миллиона в 2025 году до 120 тысяч в 2026-м. Такие цифры озвучил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, вызвав удивление главы государства.

«Ничего себе», — отреагировал Путин на представленные показатели.

Егоров объяснил сокращение числа судебных разбирательств изменением системы взыскания налоговых долгов. Ранее процедура могла занимать около года и включала обращения в налоговую службу, суд и к приставам. За это время задолженность, по его словам, увеличивалась в среднем в полтора раза.

Теперь ФНС использует единый налоговый счёт, объединяющий начисления и платежи гражданина по ИНН. При наличии бесспорной задолженности её можно взыскать во внесудебном порядке, в том числе за счёт средств на банковских счетах. При этом граждане сохраняют возможность оспорить начисления.

«Что мы получили в этом году? Первое — у нас должниками перестали быть 7 млн человек, уменьшилось количество должников. Второе — учитывая, что мы примерно в течение месяца взыскиваем, рост долга в пределах 2% у людей», — сообщил руководитель ФНС.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам рекомендовали проверить задолженности по налогам, кредитам, ЖКУ и штрафам до конца года. Экономист предупредил, что просрочки могут привести к начислению пеней, принудительному взысканию и дополнительным расходам. При этом имущественные налоги за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.