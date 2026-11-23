В России предложили закрепить единые критерии, позволяющие отличать работу самозанятых через цифровые платформы от скрытых трудовых отношений. С соответствующим обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступили Объединение самозанятых России и профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд», сообщают «Ведомости».

Авторы инициативы считают, что некоторые компании могут использовать цифровые платформы для оформления сотрудников в качестве самозанятых, хотя фактически те продолжают работать по правилам обычного найма. Чтобы выявлять подобные случаи, предлагается учитывать совокупность признаков, указывающих на подмену трудовых отношений.

Среди таких признаков — поручения за пределами цифровой платформы, штрафы, не предусмотренные договором, управление исполнителями через сторонние каналы связи и ручное распределение заказов. При этом организации настаивают, что ни один из критериев не должен автоматически свидетельствовать о нарушении.

Отдельное внимание в обращении уделено налогам. Представители самозанятых попросили сохранить после 2028 года действующие ставки налога на профессиональный доход: 4% при работе с физическими лицами и 6% при расчётах с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, предлагается проиндексировать максимальный годовой доход самозанятых, который с 2019 года остаётся на уровне 2,4 миллиона рублей. Авторы письма также выступили за сохранение добровольного социального страхования и предложили рассмотреть обязательные пенсионные взносы для тех, кто не имеет других источников заработка.