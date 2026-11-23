По общему правилу налоги за квартиру, дом, землю и автомобиль за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, напомнил юрист Ярослав Остапенко. По его словам, тот же срок действует для НДФЛ, в том числе с процентов по вкладам.

«Если пропустить срок, с 2 декабря начнут начисляться пени. Для граждан это 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы долга за каждый календарный день просрочки», — пояснил эксперт в беседе с «Абзацем».

Даже если бумажное письмо не пришло, начисления можно проверить в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» или на «Госуслугах». Если уведомления нет и там, стоит обратиться в налоговую инспекцию. Бумажную квитанцию можно оплатить по QR-коду в банке или на почте.

При просрочке налоговая сначала направит требование об уплате. Если его проигнорировать, бесспорный долг могут списать со счёта без обращения в суд, заключил специалист.