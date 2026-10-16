Путин уточнил меры защиты предприятий РФ от иностранных властей

Президент России Владимир Путин ввёл новые ограничения для стратегических акционерных обществ и их дочерних компаний. Теперь предприятия должны получать разрешение российских властей перед исполнением требований законодательства других государств. Соответствующий указ глава государства подписал 15 октября.

«Установить, что акционерные общества, включённые в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <…> и их дочерние хозяйственные общества в случае, если <...> законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определённые действия, вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ», — говорится в документе.

Новые правила затрагивают несколько направлений деятельности стратегических предприятий. В частности, компании больше не смогут без согласования передавать сведения о своей работе, если этого требует иностранное законодательство. Исключение составляют данные, которые необходимо раскрывать по российским законам, а также в рамках операций с ценными бумагами.

Кроме того, предприятиям потребуется разрешение на изменение договоров с зарубежными партнёрами. Аналогичный порядок распространяется на другие документы, которые определяют коммерческую политику компаний за пределами России.

Отдельные ограничения касаются распоряжения зарубежными активами. Без согласия уполномоченного федерального органа стратегические общества не смогут отчуждать доли в иностранных организациях, недвижимость за границей и права на ведение предпринимательской деятельности в других государствах.

До подписания указа подобные требования действовали в отношении решений зарубежных государственных органов, международных организаций и иностранных объединений. Теперь ограничения распространяются непосредственно на исполнение норм законодательства других стран.

Новые положения вступили в силу 15 октября, в день подписания документа. Они затрагивают стратегические акционерные общества из установленного президентом перечня, а также их дочерние структуры.

Ранее Владимир Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление компании «Центр Капитал». Соответствующий указ президент подписал 15 октября. Под управление российской организации перешли все доли ООО «Таркетт Соммер», принадлежавшие АО «Таркетт», а также акции компании «Таркетт Рус». Решение затронуло и пакеты обыкновенных и привилегированных акций АО «Таркетт», которыми владели иностранные структуры производителя.