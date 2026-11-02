Президент России Владимир Путин утвердил новое положение о порядке реализации договора с Белоруссией в сфере военно-технического сотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации Договора между РФ и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», — говорится в документе.

Одновременно с утверждением нового положения прежний порядок реализации соглашения утрачивает силу. Ранее он был установлен президентским указом от 24 марта 2012 года.

Договор о развитии военно-технического сотрудничества Россия и Белоруссия подписали 10 декабря 2009 года. Он определяет правовые основы взаимодействия двух стран в этой сфере, включая вопросы поставок продукции военного назначения.

В августе 2026 года Путин также подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение. Поправки были направлены на совершенствование и упрощение механизмов военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском.

Новое положение определяет порядок практической реализации межгосударственного договора. При этом в сообщении об указе не уточняется, какие именно процедуры изменились по сравнению с прежней редакцией.