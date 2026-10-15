Путин уверен, что российские предприниматели усилят позиции частного бизнеса

Российские предприниматели продолжат усиливать влияние частного бизнеса на отечественную экономику благодаря собственным инициативам и решениям. Такую уверенность выразил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на сохранение высокой активности делового сообщества. По его мнению, энергия и самоотдача предпринимателей помогут укрепить позиции частного сектора.

«Уверен, вы и дальше будете действовать с той же энергией и отдачей и своими инициативами, решениями будете подтверждать высокий общественный авторитет предпринимательства, его созидательного, творческого труда, укреплять роль и значение частного бизнеса в отечественной экономике», — заявил Путин.

Президент также отметил общественную значимость предпринимательской деятельности. Он выразил убеждённость, что работа представителей бизнеса будет способствовать дальнейшему росту авторитета предпринимательства в стране.

Особое внимание российский лидер уделил созидательной роли частного сектора. Путин рассчитывает, что новые инициативы делового сообщества позволят повысить его значение для национальной экономики.

Ранее Путин заявил, что государство продолжит поддерживать инвестиционную и деловую активность. Глава государства подтвердил намерение властей содействовать развитию предпринимательства и создавать условия для экономической деятельности.