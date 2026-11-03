Президент России Владимир Путин включил вице-премьера — полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко в состав Совета безопасности РФ. Соответствующее решение закреплено президентским указом.

«Включить в состав в качестве члена Совета безопасности РФ Кожемяко О. Н. — заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в документе.

Кожемяко вошёл в Совбез в качестве члена с правом совещательного голоса. Решения на заседаниях принимают постоянные члены Совета безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Кожемяко вице-премьером — полпредом президента на Дальнем Востоке. Указ Путин подписал 22 октября после одобрения кандидатуры Госдумой. До перехода на федеральную должность Кожемяко возглавлял Приморский край.