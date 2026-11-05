Президент России Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам Росфинмониторинга на торжественном вечере, посвящённом 25-летию создания федеральной службы. Отличившиеся работники получили ордена и медали за заслуги перед государством.

Ордена Почёта удостоились начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил заместителю руководителя межрегионального управления ведомства по Приволжскому федеральному округу Наталье Каракулиной.

Ещё одной награждённой стала советник отдела государственной службы и кадров управления кадров и противодействия коррупции Валентина Блинова. Она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отдельной награды удостоился руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин. Глава государства вручил ему медаль «За храбрость» II степени.

Церемония прошла в рамках празднования четвертьвекового юбилея Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственные награды сотрудникам ведомства вручал лично президент.