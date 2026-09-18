Путин: Всем очевидно, что Россию не запугать

Россию невозможно запугать, и это очевидно всем. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, комментируя гибель председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области. Глава государства задался вопросом: зачем Киев идёт на подобные преступления?

«Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно», — заметил Путин. При этом реальной причиной украинских провокаций российский лидер назвал нежелание вести переговоры об урегулировании конфликта.

Также в ходе заседания Владимир Путин высказался о российско-европейских отношениях. По словам главы государства, Москва готова восстановить контакты с ЕС.