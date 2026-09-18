Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 19:06

Путин: Всем очевидно, что Россию не запугать

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россию невозможно запугать, и это очевидно всем. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, комментируя гибель председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области. Глава государства задался вопросом: зачем Киев идёт на подобные преступления?

«Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно», — заметил Путин. При этом реальной причиной украинских провокаций российский лидер назвал нежелание вести переговоры об урегулировании конфликта.

Говорят о мире, но делают обратное: Путин высказался о позиции Киева
Говорят о мире, но делают обратное: Путин высказался о позиции Киева

Также в ходе заседания Владимир Путин высказался о российско-европейских отношениях. По словам главы государства, Москва готова восстановить контакты с ЕС.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar