Президент России Владимир Путин обратил внимание на возможные риски при финансировании строительства спортивных объектов из средств Российского спортивного фонда. Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября он отреагировал на обсуждение таких расходов известной фразой из песни Владимира Высоцкого.

«Как только начинаются строительные проекты: «Где деньги, Зин?» Сразу возникает сокраментальный вопрос. Где деньги? Там не найти будет ничего, понимаете? Вот это меня настораживает» — заявил Путин.

Поводом стала инициатива использовать средства фонда не только для поддержки спортивных организаций, но и для строительства инфраструктуры. Президент поднял вопрос о том, как в таком случае обеспечить контроль за расходами и не допустить проблем с финансированием.

Российский спортивный фонд был создан в 2025 году для дополнительной поддержки физической культуры и спорта. Один из основных источников его средств — обязательные целевые отчисления букмекеров. Деньги распределяются между получателями в том числе через конкурсные процедуры.

На официальном сайте организации строительство и ремонт спортивных объектов уже названы среди приоритетных направлений деятельности. Однако реализация крупных инфраструктурных проектов предполагает значительные расходы, а потому требует отдельного контроля за использованием средств.

Проблемы распределения средств Российского спортивного фонда уже становились предметом критики президента. Как сообщал Life.ru 20 октября, на встрече с Михаилом Дегтярёвым Путин потребовал сократить бюрократические процедуры и обеспечить своевременное финансирование спортивных федераций. Президент подчеркнул, что деньги должны идти непосредственно на поддержку спорта, а не на содержание управленческого аппарата.