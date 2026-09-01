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Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:15

Путин оставил чиновников «на два слова» — Кожемяко раскрыл детали разговора

Кожемяко рассказал о закрытой встрече Путина с шестью чиновниками

Владимир Путин и Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

Владимир Путин и Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

После августовского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин попросил шестерых чиновников остаться на короткий разговор. Как рассказал РБК на ВЭФ-2026 губернатор Приморья Олег Кожемяко, стороны обсудили рабочие вопросы.

«Вопросы развития регионов. <...> Строительство спортивных объектов, развитие регионов. <...> Рабочие истории», — сказал он.

Life.ru рассказывал, какие иностранные делегации участвуют в ВЭФ-2026 и кто выступит на пленарном заседании.

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Напомним, что после завершения заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин попросил нескольких представителей власти остаться для отдельного разговора. В числе тех, кому предложили задержаться, оказались министр транспорта Андрей Никитин, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель Минэнерго Сергей Цивилёв.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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