Сотрудники КГБ СССР, занимавшиеся вопросами внутренней оппозиции, на Пасху приносили коллегам куличи и крашеные яйца. Об этой традиции времён своей службы в органах госбезопасности президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель».

«Все на Пасху носили нам, другим сотрудникам управления куличи, крашеные яйца и так далее», — вспомнил глава государства. По его словам, все сотрудники, занимавшиеся внутренней оппозицией, приняли крещение, хотя в советские годы церковь придерживалась иной идеологии, чем государство.

Путин признался, что сложно определить, кто в итоге оказывал большее влияние: КГБ на церковь или церковь на сотрудников органов безопасности. При этом он напомнил, что советские власти пытались контролировать религиозную жизнь через Совет по делам религий. Сегодня, по оценке президента, отношения государства и РПЦ строятся иначе, позволяя церкви самостоятельно развиваться по своим внутренним законам.

Ранее Владимир Путин назвал сохранение традиционных семейных и религиозных ценностей одной из причин переезда европейцев в Россию. По словам президента, такие случаи пока не стали массовыми, однако переселенцы нередко объясняют своё решение желанием воспитывать детей в соответствии с привычными духовными устоями. Глава государства сравнил Россию с «ковчегом» для людей разных вероисповеданий, подчеркнув, что православие, ислам, буддизм и иудаизм объединяют общие фундаментальные ценности.