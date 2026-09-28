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Опубликовано 28 сентября, 16:58

Путин встретился с Эллой Памфиловой

Элла Памфилова и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Элла Памфилова и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл встречу с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема для обсуждения — результаты прошедших в стране парламентских выборов и избирательной кампании. В начале разговора глава государства поблагодарил Памфилову за проведение голосования на самом высоком уровне.

Путин: Киев пытался массированно атаковать Москву в основной день выборов
Путин: Киев пытался массированно атаковать Москву в основной день выборов

Ранее о результатах выборов высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, победа «Единой России» говорит о консолидации граждан вокруг Владимира Путина.

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Матвей Константинов
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