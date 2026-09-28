Путин встретился с Эллой Памфиловой

Президент Владимир Путин провёл встречу с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема для обсуждения — результаты прошедших в стране парламентских выборов и избирательной кампании. В начале разговора глава государства поблагодарил Памфилову за проведение голосования на самом высоком уровне.

Ранее о результатах выборов высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, победа «Единой России» говорит о консолидации граждан вокруг Владимира Путина.