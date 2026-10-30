Путин встретился с президентом Эритреи Афеворки

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Эритреи Исайясом Афеворки в Кремле. Встреча проходит в рамках серии двусторонних контактов по итогам третьего форума «Россия — Африка».

Лидеры двух государств возобновили личный диалог после встреч в 2023 году. Тогда Афеворки приезжал в Россию с официальным визитом, а позднее участвовал во втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Отношения Москвы и Асмэры имеют более чем тридцатилетнюю историю. Дипломатические связи были установлены 24 мая 1993 года — в день провозглашения независимости Эритреи.