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Опубликовано 30 октября, 22:01

Путин встретился с президентом Эритреи Афеворки

Исайясом Афеворки и Владимир Путин. Обложка © ТАСС /

Исайясом Афеворки и Владимир Путин. Обложка © ТАСС /

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Эритреи Исайясом Афеворки в Кремле. Встреча проходит в рамках серии двусторонних контактов по итогам третьего форума «Россия — Африка».

Лидеры двух государств возобновили личный диалог после встреч в 2023 году. Тогда Афеворки приезжал в Россию с официальным визитом, а позднее участвовал во втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Отношения Москвы и Асмэры имеют более чем тридцатилетнюю историю. Дипломатические связи были установлены 24 мая 1993 года — в день провозглашения независимости Эритреи.

«Время с друзьями не входит в число лет жизни»: Путин объяснил, почему не устаёт от встреч с лидерами Африки
«Время с друзьями не входит в число лет жизни»: Путин объяснил, почему не устаёт от встреч с лидерами Африки

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. В ходе переговоров российский лидер заявил о возможностях расширения экономического сотрудничества двух стран, в том числе в энергетике, геологоразведке, транспорте и логистике. Путин также отметил близость позиций Москвы и Банги на международной арене.

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Матвей Константинов
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