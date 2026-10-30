Путин встретился с президентом Эритреи Афеворки
Исайясом Афеворки и Владимир Путин. Обложка © ТАСС /
Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Эритреи Исайясом Афеворки в Кремле. Встреча проходит в рамках серии двусторонних контактов по итогам третьего форума «Россия — Африка».
Лидеры двух государств возобновили личный диалог после встреч в 2023 году. Тогда Афеворки приезжал в Россию с официальным визитом, а позднее участвовал во втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
Отношения Москвы и Асмэры имеют более чем тридцатилетнюю историю. Дипломатические связи были установлены 24 мая 1993 года — в день провозглашения независимости Эритреи.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. В ходе переговоров российский лидер заявил о возможностях расширения экономического сотрудничества двух стран, в том числе в энергетике, геологоразведке, транспорте и логистике. Путин также отметил близость позиций Москвы и Банги на международной арене.