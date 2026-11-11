Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым
Садыр Жапаров и Владимир Путин во время одной из прошлых встреч. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проводит встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве. Лидеры приступили к переговорам с глазу на глаз сразу после завершения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Беседа проходит в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Главы России и Киргизии общаются в двустороннем формате, без участия расширенных делегаций.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин запланировал отдельные переговоры с Жапаровым после саммита ОДКБ. О предстоящей встрече журналистам рассказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что двусторонний разговор станет частью вечерней программы российского лидера 11 ноября.