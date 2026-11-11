Президент России Владимир Путин проводит встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве. Лидеры приступили к переговорам с глазу на глаз сразу после завершения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Беседа проходит в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Главы России и Киргизии общаются в двустороннем формате, без участия расширенных делегаций.