Украинская армия ежемесячно теряет от 8 до 12 тысяч человек, и эти цифры превышают приток новых бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума — 2026.

По его словам, пополнение ВСУ идёт за счёт насильственной мобилизации и возвращения солдат из госпиталей, однако этого не хватает, чтобы компенсировать убыль.

«Количество — это каждый месяц минус 8–12 тысяч человек. Каждый месяц», — сказал Путин.

Ранее Life.ru рассказывал, что за предпоследнюю неделю августа ВСУ вместе с иностранными наёмниками потеряли почти 9 850 человек убитыми и ранеными. Такие данные привёл военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на сводки Минобороны России. По его словам, это на 265 человек больше, чем неделей ранее. Наибольший урон живой силе противника нанесли подразделения группировки «Восток», действующие в Днепропетровской и Запорожской областях.