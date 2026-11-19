Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Пресс-конференцию российского лидера ранее анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общение с представителями СМИ проходит по итогам первой в истории отдельной трёхсторонней встречи руководителей России, США и Китая. Саммит состоялся 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне.

Переговоры продолжались 1 час 29 минут — с 11:27 до 12:56 по московскому времени. Изначально встречу планировали начать в 09:30 мск, однако старт задержался почти на два часа. Сам разговор при этом вышел за рамки предварительно отведённого часа.

После завершения саммита Путин, Трамп и Си Цзиньпин не стали делать совместных устных заявлений для прессы. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что атмосфера переговоров была хорошей, а подробностями состоявшегося разговора поделится сам глава государства.

Во время открытой части встречи лидеры затронули вопросы международной безопасности, стратегической стабильности и урегулирования конфликтов, включая ситуацию на Украине. Си Цзиньпин назвал саммит событием прорывного значения, а Трамп выразил надежду на результаты переговоров.

По итогам встречи также была принята совместная Декларация о мире. Документ охватывает четыре направления: реформирование ООН, обеспечение стабильных энергопоставок, деятельность Международного уголовного суда и снижение ядерных рисков.

Ранее Life.ru опубликовал полный текст основных положений Декларации о мире, принятой Россией, США и Китаем. В частности, три государства подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.