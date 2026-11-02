Президент России Владимир Путин не оставит без внимания слабость, которую, по мнению британского обозревателя, продемонстрировал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Поводом для такой оценки стала готовность главы правительства рассмотреть возможность официальных извинений за участие страны в работорговле. Об этом пишет журналист Патрик Уэст в статье для The Spectator.

«Путин, российский лидер, который безошибочно распознаёт слабость Запада и пользуется ею для внезапных политических маневров, заметит это», — говорится в публикации.

Автор считает, что британский премьер допустил серьёзную политическую ошибку, продемонстрировав нерешительность в вопросе колониального прошлого. По мнению Уэста, подобные заявления могут восприниматься другими государствами как сигнал о готовности Лондона идти на уступки.

Речь идёт о недавнем заявлении Бёрнема о возможных извинениях за участие Великобритании в трансатлантической работорговле. При этом премьер исключил выплату финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не должны отвечать за преступления, совершённые их предками.

Однако обозреватель The Spectator полагает, что даже готовность обсуждать официальные извинения способна усилить требования бывших британских колоний. В качестве примера он приводит реакцию руководства Барбадоса и Сент-Люсии, представители которых приветствовали слова Бёрнема и выразили готовность продолжить диалог.

Уэст также предположил, что позицию британского премьера могут использовать в своих интересах Китай и Евросоюз. По оценке журналиста, стремление Бёрнема избегать конфликтов создаёт впечатление слабости, которое способно осложнить международные переговоры.

Ранее Life.ru рассказывал о визите короля Карла III на Багамские острова. Британский монарх признал страдания, причинённые жителям Карибского бассейна во времена колониальной работорговли, однако официальных извинений не принёс. Его поездку сопровождали протесты активистов, требовавших финансовой компенсации. Вопрос ответственности Великобритании за колониальное прошлое также включили в повестку саммита Содружества наций.