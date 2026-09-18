Путин: Запад использует украинцев как «пушечное мясо»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны используют украинцев как «пушечное мясо». Такое мнение он высказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

«[Европейские лидеры] используют для раздувания этой ситуации ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Путин заявил о необходимости России и Украины самим договориться об урегулировании конфликта. По словам президента, другие государства могут помогать сторонам и поддерживать достигнутые договорённости, однако ключевые решения должны принимать Москва и Киев. Путин отмечал, что содействовать мирному процессу готовы в том числе США и Китай.