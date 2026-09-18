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Регион
Опубликовано 18 сентября, 19:07

Путин: Запад использует украинцев как «пушечное мясо»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны используют украинцев как «пушечное мясо». Такое мнение он высказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

«[Европейские лидеры] используют для раздувания этой ситуации ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо», — сказал глава государства.

Путин: Казнокрадам на Украине нужна война, чтобы оставаться у власти
Путин: Казнокрадам на Украине нужна война, чтобы оставаться у власти

Ранее Life.ru писал, что Путин заявил о необходимости России и Украины самим договориться об урегулировании конфликта. По словам президента, другие государства могут помогать сторонам и поддерживать достигнутые договорённости, однако ключевые решения должны принимать Москва и Киев. Путин отмечал, что содействовать мирному процессу готовы в том числе США и Китай.

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Александра Мышляева
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