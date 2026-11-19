Россия многократно предупреждала о неприемлемости вступления Украины в НАТО, однако её позицию игнорировали. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после переговоров в Китае.

«Мы же тысячу раз сказали: «Подождите, не надо. Вот это для нас неприемлемо». Простите, плевать хотели на наше мнение, потому что считали, что с Россией уже не о чём договариваться, надо просто давить. Вот довели, это давление дошло до боевых действий и до войны», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась донести до западных государств свои возражения против возможного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Однако эти предупреждения не принимались во внимание.

Президент связал подобное отношение с убеждённостью западных стран в том, что российскую позицию больше не требуется учитывать при принятии решений. Вместо переговоров, как считает Путин, они предпочли оказывать давление на Москву.

По словам главы государства, именно такой подход привёл к дальнейшему обострению противоречий. Путин указал, что отказ учитывать интересы России в вопросах безопасности в конечном счёте способствовал переходу конфликта в вооружённую фазу.

Российский президент также обратил внимание на то, что Москва открыто называла вступление Украины в НАТО неприемлемым для себя. Несмотря на эти заявления, вопрос возможного расширения альянса продолжал оставаться в международной повестке.