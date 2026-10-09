Путин завершил рабочий визит в Туркмению и вернулся на борт самолёта

Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Глава государства поднялся на борт самолёта специального лётного отряда «Россия», который готовится покинуть международный аэропорт Туркменбаши, пишет ТАСС.

Российский лидер прибыл в Туркмению 8 октября. Основные мероприятия проходили в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

В ходе поездки Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Одной из тем международных переговоров стала ситуация вокруг Каспийского моря, включая проблему его обмеления.

Также президент провёл двусторонние встречи с зарубежными коллегами. В частности, с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым он обсудил развитие отношений между двумя странами, а с иранским лидером Масудом Пезешкианом — сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина и Бердымухамедова в Туркмении. Встреча состоялась 8 октября в туристической зоне «Аваза». Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-туркменских отношений.