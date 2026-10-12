Путин заявил, что государство стоит на страже интересов российского бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес должен чувствовать поддержку государства и понимать, что его интересы находятся под защитой. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

Владимир Путин проводит встречу с Алексеем Репиком. Видео © kremlin.ru

По словам президента, предприниматели активно отвечают на вызовы, с которыми сталкивается страна, укрепляют позиции на внутреннем рынке и выстраивают новые кооперационные связи. Путин подчеркнул, что в этих условиях бизнес должен быть уверен в поддержке со стороны государства. Речь идёт как о защите интересов предпринимателей, так и о создании условий для дальнейшего развития компаний.

«Хотел бы с Вами тоже обсудить и послушать Ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», — отметил президент.

Во время встречи обсуждалась работа «Деловой России», которая объединяет собственников и руководителей производственных, промышленных, сервисных и высокотехнологичных компаний.

Отдельное внимание стороны уделили развитию внутреннего рынка, экспортным направлениям и взаимодействию бизнеса с государственными институтами. «Деловая Россия» объединяет более 10 тысяч предпринимателей. Её председателем является Алексей Репик, который также входит в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал смелее убирать законодательные барьеры, мешающие бизнесу и новым технологиям. Президент подчёркивал необходимость обновлять законодательную базу и укреплять преимущества российской юрисдикции. По его словам, это должно помочь предпринимателям, науке и инновационным проектам развиваться быстрее.