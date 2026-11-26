Ценность искусственного интеллекта возрастает по мере того, как он становится полезнее для общества. Такое мнение Владимир Путин высказал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Важно видеть другое измерение искусственного интеллекта. Его ценность растёт, когда это, как и любая другая технология, проникает во все сферы экономики, во все сферы жизни, в рабочие и повседневные процессы. И это приведёт к тому, что это перестаёт быть эксклюзивным товаром и становится общественным достоянием, которое бессмысленно и невозможно монополизировать», — сказал Путин.

Приоритет при внедрении передовых разработок необходимо отдавать сферам, непосредственно связанным с жизнью и развитием человека.

Российский лидер напомнил, что перспективы международного сотрудничества в этой области стали одной из центральных тем недавнего саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Путин также выразил радость по поводу участия в конференции представительной делегации Казахстана во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее 26 ноября Владимир Путин предупредил об опасности технологической зависимости от зарубежных разработчиков. По его словам, страна не должна вновь оказаться в положении, когда иностранные компании могут одномоментно отключить свои программные продукты. Особую угрозу представляет возможность их скрытого использования в интересах третьих лиц.