Путин заявил, что избранные в Госдуму ветераны СВО доказали преданность Родине

Избранные в Государственную думу участники и ветераны специальной военной операции доказали свою преданность России на поле боя и теперь смогут применить полученный опыт в парламентской деятельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы девятого созыва.

Российский лидер обратил внимание на поддержку, которую бывшие военнослужащие получили от избирателей. Он выразил уверенность, что они сохранят сложившиеся во время службы отношения и внесут вклад в работу нижней палаты парламента.

«Широкую поддержку избирателя получили участники и ветераны специальной военной операции — люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усиливать депутатский корпус», — сказал Путин.

В Государственную думу девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. Они составляют более 10% от общего числа парламентариев.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль пообещал помочь ветеранам СВО освоиться в Госдуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новым парламентариям будут оказывать консультативную поддержку при работе со специализированными законодательными вопросами. Он также отметил, что участники боевых действий получили значительный опыт, который смогут использовать в депутатской деятельности.