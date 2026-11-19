Россия согласилась на предложенные США компромиссы по Украине без каких-либо изменений. Об этом Владимир Путин заявил журналистам после саммита в Китае.

«Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились», — подчеркнул российский президент.

Путин напомнил, что Москва поддержала американские предложения в том числе на переговорах с Дональдом Трампом в Анкоридже. По словам главы государства, российская сторона не стала менять предложенные Вашингтоном условия и сохраняет согласие с ними.

Теперь, как отметил президент, главный вопрос заключается в позиции других участников конфликта. Путин предложил выяснить, готовы ли Киев и поддерживающие его европейские страны принять те компромиссы, на которые ранее согласилась Россия.

Глава государства связал этот вопрос непосредственно с перспективами прекращения боевых действий. По его словам, необходимо понять, заинтересованы ли украинские власти и европейские страны в достижении договорённости мирными средствами.

«То есть хотят ли они мирными средствами достичь договорённости по прекращению боевых действий, по прекращению войны или нет. Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет», — заявил Путин.

Эти слова прозвучали после трёхсторонней встречи руководителей России, США и Китая, которая состоялась 19 ноября в Шэньчжэне. На переговорах Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин затронули вопросы международной безопасности и урегулирования конфликтов, включая украинский.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин ещё во время саммита в Анкоридже подробно обсудил с американской стороной предложения по Украине. По словам главы МИД Сергея Лаврова, российский президент лично прошёлся по всем пунктам инициативы Стива Уиткоффа и после уточнения деталей согласился принять предложенный вариант.