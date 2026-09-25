Путин заявил, что партнёров России не запугать угрозами Киева

Иностранные партнёры, которые работают с Россией, не станут отказываться от сотрудничества из-за попыток их запугать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив о событиях во время последнего Петербургского международного экономического форума.

Глава государства рассказал, что тогда украинские власти пытались наносить удары по Санкт-Петербургу и атаковали так называемую угольную гавань в порту. По его словам, целью было напугать Россию или иностранных гостей. Однако никто из участников не покинул мероприятие раньше времени.

«Я думаю, что все помнят, как проходил Петербургский международный экономический форум, когда украинские власти пытались нанести удары по Петербургу, ударили по угольной гавани так называемой, в порту, подожгли её. Хотели кого-то пугать, нас или наших гостей. Люди, которые работают с Россией, вряд ли чего-то так испугаются и куда-то побегут. Никто никуда не убежал. Мы провели этот форум до конца», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинская сторона прервала переговорный процесс в Стамбуле. Однако за несколько недель до выборов в России Киев объявил о готовности вернуться к диалогу. По словам президента, Москва была готова возобновить переговоры после завершения выборов. Но дальнейшие действия Киева, отметил Путин, не соответствовали заявленной готовности к диалогу.