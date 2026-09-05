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Опубликовано 5 сентября, 14:32

Путин поддержит предложения по обеспечению безопасности детей в Сети

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Вопрос обеспечения безопасности детей в Сети является чрезвычайно важным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с «пятёркой» предвыборного списка «Единой России». Однако, указал глава государства, к этому необходиму подходить «аккуратно», чтобы не нарушать права граждан.

«Но, тем не менее, обязательно обеспечить безопасность детей наших», — сказал российский лидер. Он также заявил, что поддержит предложения по данному направлению, высказанные уполномоченным при президенте по защите прав детей Марией Львовой-Беловой.

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Напомним, Владимир Путин встретился с «пятёркой» лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Так, с президентом пообщались Мария Львова-Белова, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

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Матвей Константинов
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