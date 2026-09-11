Путин заявил, что рад новой встрече с президентом Египта

Президент России Владимир Путин заявил, что рад новой встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Переговоры лидеров прошли в Нью-Дели на полях саммита БРИКС.

«Уважаемый господин президент, мы давно не виделись. Я очень рад нашей новой встрече», — обратился Путин к ас-Сиси.

Российский лидер отметил, что Москва и Каир сохраняют постоянный контакт на разных уровнях. По его словам, страны продолжают реализовывать намеченные планы, несмотря на большое число событий в мировой политике.

«Время у нас бурное. Очень много событий всяких происходит. Мы с вами в контакте. Наши коллеги в контакте. Наши основные мероприятия проходят, и планы реализуются», — подчеркнул президент РФ.

Life.ru рассказывал, что одним из главных совместных проектов Москвы и Каира остаётся строительство первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». В июле 2026 года на её втором энергоблоке установили корпус реактора массой 340 тонн, изготовленный при участии российских предприятий.