Путин заявил, что РФ будет увеличивать число обучающихся студентов из Африки

Россия продолжит увеличивать число студентов из африканских государств, которые получают образование в отечественных университетах. При этом дополнительные возможности для обучения иностранцев будут предоставляться и за счёт федерального бюджета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего форума «Россия — Африка» в Москве.

«Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», — подчеркнул российский лидер.

Сейчас в российских вузах учатся около 40 тысяч граждан африканских государств. Это рекордный показатель, который с 2020 года вырос в полтора раза. За тот же период количество российских стипендий для студентов из Африки увеличилось почти втрое.

На 2026/2027 учебный год для граждан стран континента предусмотрено 5,5 тысячи мест по государственной квоте. Кроме того, в России действует специальная программа поддержки, которая позволяет компенсировать африканским студентам расходы на перелёт, проживание, питание и обучение.

Образовательное сотрудничество развивается и за пределами России. В 29 африканских государствах работают 58 российских центров открытого образования, где преподают русский язык и базовые дисциплины. Также действует Российско-африканский сетевой университет, объединяющий более 70 вузов из 17 стран континента.