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Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:04

Путин заявил, что РФ не договаривалась о трёхдневном перемирии с Украиной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не заключала с Украиной договорённостей о более широком прекращении огня на три дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», — сказал Путин.

Путин заявил, что Россия будет делать всё необходимое для обеспечения безопасности переговорного процесса и американских представителей, участвующих в контактах сторон.

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Напомним, прямо сейчас Владимир Путин принимает американских переговорщиков в Кремле. Во встрече также участвуют Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. В ходе разговора российский лидер также отметил, что Украина значительно снизила количество ударов по территории России, включая Москву.

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Юрий Лысенко
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