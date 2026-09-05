Путин заявил о снижении числа ударов ВСУ по территории России

Президент России Владимир Путин заявил о значительном снижении количества ударов со стороны Украины по территории РФ. Об этом российский лидер сообщил на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.

«Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», — сказал Путин.