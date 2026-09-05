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Опубликовано 5 сентября, 17:58

Путин заявил о снижении числа ударов ВСУ по территории России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о значительном снижении количества ударов со стороны Украины по территории РФ. Об этом российский лидер сообщил на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.

«Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве», — сказал Путин.

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Напомним, в Кремле продолжается встреча Владимира Путина с представителями американской стороны — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Перед началом беседы глава государства попросил их передать президенту США Дональду Трампу слова благодарности. В российскую делегацию вошли Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

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Юрий Лысенко
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