Путин заявил, что родительская любовь должна формировать личность ребёнка

Родительская любовь заключается не только в проявлении нежности к ребёнку, но прежде всего в его воспитании и формировании личности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в День учителя.

«Классики нашей педагогической школы говорили, что нет неспособных детей, нет каких-то злых детей. Есть дети, которым не дали достаточно любви, недолюбили», — напомнил глава государства.

При этом Путин задался вопросом, что именно следует понимать под родительской любовью.

«Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела?» — сказал президент.

По его словам, любовь родителей должна в конечном счёте способствовать формированию личности человека. Значительную роль в этом процессе играют также дошкольные учреждения и школы, однако первостепенное влияние всё же остаётся за семьёй.

Встречу Путин провёл 5 октября с лауреатами и победителями всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. В ней также участвовали финалисты проекта «Классная тема».