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Опубликовано 5 октября, 17:22

Путин заявил, что родительская любовь должна формировать личность ребёнка

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Родительская любовь заключается не только в проявлении нежности к ребёнку, но прежде всего в его воспитании и формировании личности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в День учителя.

«Классики нашей педагогической школы говорили, что нет неспособных детей, нет каких-то злых детей. Есть дети, которым не дали достаточно любви, недолюбили», — напомнил глава государства.

При этом Путин задался вопросом, что именно следует понимать под родительской любовью.

«Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела?» — сказал президент.

По его словам, любовь родителей должна в конечном счёте способствовать формированию личности человека. Значительную роль в этом процессе играют также дошкольные учреждения и школы, однако первостепенное влияние всё же остаётся за семьёй.

Встречу Путин провёл 5 октября с лауреатами и победителями всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. В ней также участвовали финалисты проекта «Классная тема».

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Ранее Life.ru рассказывал, что на этой же встрече Путин поддержал идею создания единой нейросети для российского образования. Система должна объединить образовательные программы, учебники и верифицированные материалы, чтобы помогать педагогам в работе.

Больше новостей о школах, педагогах и воспитании детей — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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