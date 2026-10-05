Путин заявил, что родительская любовь должна формировать личность ребёнка
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Родительская любовь заключается не только в проявлении нежности к ребёнку, но прежде всего в его воспитании и формировании личности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с педагогами в День учителя.
«Классики нашей педагогической школы говорили, что нет неспособных детей, нет каких-то злых детей. Есть дети, которым не дали достаточно любви, недолюбили», — напомнил глава государства.
При этом Путин задался вопросом, что именно следует понимать под родительской любовью.
«Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела?» — сказал президент.
По его словам, любовь родителей должна в конечном счёте способствовать формированию личности человека. Значительную роль в этом процессе играют также дошкольные учреждения и школы, однако первостепенное влияние всё же остаётся за семьёй.
Встречу Путин провёл 5 октября с лауреатами и победителями всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. В ней также участвовали финалисты проекта «Классная тема».
Ранее Life.ru рассказывал, что на этой же встрече Путин поддержал идею создания единой нейросети для российского образования. Система должна объединить образовательные программы, учебники и верифицированные материалы, чтобы помогать педагогам в работе.
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